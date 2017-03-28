Принятая в Совете по правам человека ООН (СПЧ) резолюция в поддержку Грузии вызвала беспокойство в Армении и Карабахе. Со-спонсорами документа под названием "Сотрудничество с Грузией" стали 43 государства. В резолюции Совет по правам человека еще раз подтверждает уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Выражается серьезная тревога в связи с правами человека, и гуманитарным положением в оккупированных регионах Грузии. В документе также отмечена тревога в связи с тем, что вынужденно перемещенные лица и беженцы по-прежнему не могут безопасно и достойно вернутся в свои дома.

Представитель карабахских сепаратистов Давид Бабаян уже успел заявить, что принятая в Совете по правам человека ООН резолюция касается только Грузии, никакие аналогии с «НКР» проводить не следует.

Как сообщили haqqin.az источники в правозащитном сообществе Азербайджана, в основном СПЧ рассматривает ситуацию в странах с помощью Универсальных периодических обзоров и т.н. Специальных процедур (разного рода спецдокладчиков и экспертных групп) в этой структуре нет. Может принимать и жалобы на систематические и массовые нарушения прав человека от отдельных лиц, групп лиц и неправительственных организаций, обладающих информацией о нарушениях.

«Раньше такими делами занималась по т.н. "процедуре 1503" Комиссия по ПЧ ООН, которую в 2006 г. заменил СПЧ. Критерии очень строгие, и были случаи, когда дела не рассматривали, например, по жалобе против Туркменистана.

В случае с жалобой по Грузии, видимо, речь шла о массовом нарушении прав граждан Россией в связи с августовскими событиями 2008 г. и более поздними нарушениями.

Грузины этим вопросом занимаются очень плотно и грамотно. Используют и ЕСПЧ, и ООН - межправительственные жалобы и индивидуальные, от граждан», - подчеркнул источник.

Но если грузинской стороне удалось задействовать СПЧ в свою пользу, то что мешает это сделать Азербайджану?

По мнению правозащитницы Новеллы Джафароглу, в международных организациях Грузию уже воспринимают как свою. «Им дали безвизовый режим с Европой, выдают без проблем кредиты. Все это результат реформ, которые проводят в течении многих лет грузины», заявила haqqin.az Джафароглу.

При этом, по ее словам, международные организации к Азербайджану относятся очень хорошо, но ждут реформ. «Я уверяю вас, если ускорятся реформы, то и нас станут замечать. Кроме того, нужна более активная и комплексная работа в международных структурах», - сказала она.

Между тем правозащитница Саида Годжаманлы отмечает, что Азербайджан в свое время добился принятия четырех резолюций Совета Безопасности ООН по освобождению оккупированных территорий. Кроме того, Совет Европы и Европарламент принимали подобные резолюции.

«Что касается других международных структур, то Азербайджану следует продолжать работу в этом направлении. Нам нужно улучшать свой имидж, чтобы успешнее изобличать оккупационную сущность Армении», - сказала она.