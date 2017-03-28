 

У Грузии получилось, у Азербайджана пока нет комментарии правозащитников

Автор: Записал Алхас Исмайлов, отдел политикил 

Принятая в Совете по правам человека ООН (СПЧ) резолюция в поддержку Грузии вызвала беспокойство в Армении и Карабахе. Со-спонсорами документа под названием "Сотрудничество с Грузией" стали 43 государства. В резолюции Совет по правам человека еще раз подтверждает уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Выражается серьезная тревога в связи с правами человека, и гуманитарным положением в оккупированных регионах Грузии. В документе также отмечена тревога в связи с тем, что вынужденно перемещенные лица и беженцы по-прежнему не могут безопасно и достойно вернутся в свои дома.

Совет по правам человека ООН

Представитель карабахских сепаратистов Давид Бабаян уже успел заявить, что принятая в Совете по правам человека ООН резолюция касается только Грузии, никакие аналогии с «НКР» проводить не следует.

Как сообщили haqqin.az источники в правозащитном сообществе Азербайджана, в основном СПЧ рассматривает ситуацию в странах с помощью Универсальных периодических обзоров и т.н. Специальных процедур (разного рода спецдокладчиков и экспертных групп) в этой структуре нет. Может принимать и жалобы на систематические и массовые нарушения прав человека от отдельных лиц, групп лиц и неправительственных организаций, обладающих информацией о нарушениях.

«Раньше такими делами занималась по т.н. "процедуре 1503" Комиссия по ПЧ ООН, которую в 2006 г. заменил СПЧ. Критерии очень строгие, и были случаи, когда дела не рассматривали, например, по жалобе против Туркменистана.

В случае с жалобой по Грузии, видимо, речь шла о массовом нарушении прав граждан Россией в связи с августовскими событиями 2008 г. и более поздними нарушениями.

Грузины этим вопросом занимаются очень плотно и грамотно. Используют и ЕСПЧ, и ООН - межправительственные жалобы и индивидуальные, от граждан», - подчеркнул источник.

Давид Бабаян

Но если грузинской стороне удалось задействовать СПЧ в свою пользу, то что мешает это сделать Азербайджану?

По мнению правозащитницы Новеллы Джафароглу, в международных организациях Грузию уже воспринимают как свою. «Им дали безвизовый режим с Европой, выдают без проблем кредиты. Все это результат реформ, которые проводят в течении многих лет грузины», заявила haqqin.az Джафароглу.

Новелла Джафароглу

При этом, по ее словам, международные организации к Азербайджану относятся очень хорошо, но ждут реформ. «Я уверяю вас, если ускорятся реформы, то и нас станут замечать. Кроме того, нужна более активная и комплексная работа в международных структурах», - сказала она.

Между тем правозащитница Саида Годжаманлы отмечает, что Азербайджан в свое время добился принятия четырех резолюций Совета Безопасности ООН по освобождению оккупированных территорий. Кроме того, Совет Европы и Европарламент принимали подобные резолюции.

«Что касается других международных структур, то Азербайджану следует продолжать работу в этом направлении. Нам нужно улучшать свой имидж, чтобы успешнее изобличать оккупационную сущность Армении», - сказала она.

315 просмотров


Старости
В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу
В Азербайджане жених собирается подать в суд на не явившихся на свадьбу
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
29 Март 14° / 6°
30 Март 14° / 8°
31 Март 12° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8654 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

У Грузии получилось, у Азербайджана пока нет комментарии правозащитников
Эрдоган останется у власти до 2029 года… оппозиция идет в бой со словами Микаила Мушвига
C сегодняшнего дня – 28 марта в Европу без виз ... из Грузии
Зятя Трампа подозревают в связях с Россией
Минобороны Британии призвало Россию «сменить курс»
Хольтер для Акифа Човдарова
Азада Омарова получила 17 лет за убийство трех соотечественников
Йемен на грани голода
На Кубе скончалась сестра Фиделя Кастро
Жертвами теракта в Йемене стали 11 человек
Канада задумалась о легализации марихуаны
Наводнения в Перу затопили целый город
Более 20 человек в Израиле подозреваются в изнасиловании
ГУАМ оживляют в Киеве с участием вице-премьера Исмета Аббасова эксклюзив
В Азербайджане заблокированы сайты оппозиционных изданий
Задержанные граждане Азербайджана объявили голодовку в Дагестане
Сын Зии Мамедова расплатился с долгами Паша доволен
Россия опровергла свою причастность к вооружению «Талибана»
Вернувшемуся из Азербайджана гимнасту начали мстить на Украине
В Россию не пустили 16 тонн помидоров из Азербайджана
Швеция предлагает уменьшить бюджет Евросоюза
Эрдоган назвал террористов «современными Лоуренсами Аравийскими»
В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 человек
США заявили о конкретном плане по урегулированию Карабаха
В Берлине похитили 100-килограммовую золотую монету