Нефть дорожает

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов во вторник повышаются, в том числе благодаря снижению курса американского доллара.

Однако значительные объемы добычи в США и неопределенность в отношении эффективности мер по снижению добычи, которые предпринимают страны-члены ОПЕК и другие крупные мировые производители, являются ограничивающими рост котировок факторами, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром подорожали на $0,26 (0,51%) - до $51,01 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на $0,05 (0,1%), завершив торги на уровне $50,75 за баррель.