 

Госсовет Италии дал добро на строительство азербайджанской трубы

 

Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), сообщает РИА Новости.

Таким образом, официальные возражения южноитальянской области Апулия, где в последние недели состоялись многочисленные манифестации протеста против проекта, были отклонены.

Решение Госсовета, который курирует административно-юридические вопросы, связанные с охраной законности в области управления, позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству ТАР, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ.

Маршрут ТАР протяженностью 520 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 миллиардов.

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