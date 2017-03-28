 

Сопредседатели рассказали Саргсяну о своих переговорах в Баку

 

Президент Армении Серж Саргсян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Ричарда Хогланда (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, сообщает пресс-служба главы армянского государства, передает Новости Армении.

Стороны обсудили усилия по мирному урегулированию карабахского конфликта, а также затронули тему ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.

Сопредседатели представили президенту Армении итоги проведенных ранее встреч в Баку.

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