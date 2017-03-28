Азербайджану придется резать по живому

Последние вести с нефтяных полей таковы: страны-экспортеры, не входящие в ОПЕК, но подписавшие в декабре 2016-го соглашение о сокращении производства «черного золота», по состоянию на конец марта урезали свою добычу на 64% от плана. Об этом сообщил министр энергетики Кувейта Иссам аль-Марзук. А его российский коллега Александр Новак добавил, что РФ, которая из стран не-ОПЕК берет на себя наибольший объем сокращения (300 тысяч баррелей в сутки), стала пока добывать в сутки 185 тысяч баррелей.

Лодку раскачивают то ли биржевики, то ли сланец

Напомним, Организация стран — экспортеров нефти и 11 стран-нефтепроизводителей (в том числе Россия и Азербайджан) договорились снизить суточную добычу нефти на 1,2 млн и на 558 тыс. баррелей соответственно. Предполагалось, что это стабилизирует рынок, убрав с него излишние объемы нефти, и будет способствовать росту цен на «черное золото».

Цена барреля действительно начала расти — в начале января она даже превысила $58, но в последние недели опять несколько опустилась – до $50-52.

Возможно, биржевые игроки считают темпы сокращения объемов добычи заинтересованными странами недостаточными. А, может быть, «лодку раскачивает» всплеск сланцевой добычи в Америке, снова нарушающей глобальный баланс спроса и предложения на нефтяном рынке…

Как бы там ни было, российское Министерство финансов на минувшей неделе выступило с предупреждением о возможном снижении цены барреля до $40. Буквально на следующий день эта же цифра прозвучала в прогнозе главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Хотя ЦБ надеется, что в среднем за год цена нефти составит $50 за баррель.

Сам факт того, что представители российских властей заговорили о возможном падении цены барреля до $40, примечателен. Вплоть до недавнего времени правительство демонстрировало изрядный оптимизм по поводу нефтяных прогнозов, надеясь на то, что нефть дорастет до $60, а то и выше. Разумеется, для российской экономики, чья сырьевая зависимость достаточно велика, как и для федерального бюджета (почти половину доходов которого формируют поступления от нефтегазовой отрасли), чем выше цена барреля – тем лучше. Надо полагать, такой же подход существует и в Азербайджане.

О чем предупреждали эксперты и …haqqin.az

Прав ли в своих прогнозах российский Минфин? Определенные предпосылки для падения нефтяных котировок действительно есть. Прежде всего, текущая их нисходящая динамика связана с растущими коммерческими запасами и объемами производства в США. Давление на цены усиливается прогнозами американского Минэнерго и Международного энергетического агентства, которые обещают нефтяному сектору США резкий взлет и новый виток «сланцевой революции». Это приведет к снижению американского нефтяного импорта, из-за чего невостребованные объемы нефти пойдут на другие рынки, создавая «навес» предложения над спросом, что, в свою очередь, станет угрозой для нового падения цены барреля.

Статистика из Америки уже несколько недель подряд оказывает давление на мировые цены. В первую очередь речь идет о коммерческих запасах нефти США. Как сообщает Управление по энергетической информации (EIA) при американском министерстве энергетики, по итогам прошлой недели они выросли на 5 млн баррелей и составили 533,1 млн баррелей, тогда как прогнозировалось увеличение лишь на 2,8 млн баррелей. Для сравнения, в начале января запасы составляли 483 млн баррелей.

Растет в Штатах и уровень добычи, хотя и не столь быстрыми темпами. По итогам первой недели января американские компании добывали 8,94 млн баррелей в сутки, сейчас — более 9,1 млн баррелей.

Эксперты нефтяного рынка еще в конце прошлого года предупреждали, что американская сланцевая нефть станет основной угрозой для инициативы ОПЕК по снижению добычи. О том же в свое время, напомним писал и haqqin.az. Нефтяная отрасль США способна очень гибко реагировать на изменяющуюся рыночную конъюнктуру, кроме того, себестоимость добычи в Штатах постоянно снижается в связи с развитием технологий.

Впрочем, пути развития американской сланцевой добычи плохо прогнозируемы. Ведь в тамошней «нефтянке» около 5 тыс. добывающих компаний разной величины, и у каждой - своя экономическая модель, свой порог окупаемости. Правда, ряд экспертов полагает, что все усилия «подписантов» из ОПЕК и других стран-экспортеров по сокращению производства лишь играют на руку американским нефтяникам (США в соглашении не участвует), для которых даже минимальный рост цены означает ввод в строй новых буровых установок. Кстати, согласно статистике, которую ведет Baker Hughes, число нефтедобывающих буровых в Америке растет уже на протяжении десяти недель подряд, с начала года количество буровых выросло на 106 единиц.

Развитие ситуации привело к тому, что Саудовская Аравия — один из инициаторов соглашения об ограничении добычи — начала говорить о его продлении на второе полугодие 2017 года и пытаться вести переговоры с президентом США Трампом, чья энергетическая политика в ближайшем будущем грозит рынку нефти гораздо более серьезными потрясениями. Но ОПЕК пока сохраняет хладнокровие: по словам генсека организации Мохаммеда Баркиндо, Соединенные Штаты еще далеки от уровней добычи, которые вызывали бы беспокойство.

Что выгодно России? И что станет с манатом?

Отдельный вопрос – насколько болезненна цена в $40 за баррель для России. С одной стороны, снижение цены нефти с нынешнего уровня до прогнозируемых $40 лишит федеральный бюджет Российской Федерации нешуточной суммы в $12–15 млрд. Кроме того, падение цен на нефть наверняка ослабит рубль. Азербайджанскому манату, судя по всему вряд ли удастся избежать той же участи. Между тем, если котировки останутся на текущем уровне, дополнительные доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора, по подсчетам Минфина, в 2017 году составят 600 млрд рублей.

К этому стоит добавить, что в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го бюджетные доходы выросли на 20%, и это было обеспечено в основном именно нефтегазовыми поступлениями.

Но с другой стороны, $40 за баррель не станут для России катастрофой, поскольку именно эта цена заложена в бюджет-2017, который предполагает дефицит в 3,2% ВВП. То есть, бюджетная конструкция должна выдержать подобное падение, если таковое случится, без нового кризисного удара.

Что касается курса рубля, то ослабление нефти, очевидно, приведет и к ослаблению российской валюты. Это плохо для населения, а вот правительство вряд ли будет против. Не случайно на днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал рубль «слишком крепким». А вслед за ним министр финансов Антон Силуанов заявил, что рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10–12%. Если рубль ослабнет на указанную величину, то это может принести Минфину хорошую рублевую прибыль при конвертации ранее купленной валюты.

Ведь российские компании продают нефть за доллары, но налоги платят в рублях. И снижение курса национальной валюты параллельно дешевеющей нефти ведет к росту доходов экспортеров. И если курс рубля в своем снижении будет «отставать» от нефтяных котировок, это негативно отразится на финансовых показателях экспорта и, соответственно, бюджетных поступлениях.

В связи с этим, не исключены дальнейшие действия правительства, направленные на снижение курса рубля. Например, наращивание объемов закупки долларов или снижение ключевой ставки Центробанка, которое уже началось. В конце минувшей недели Банк России понизил ее с 10% (на этом уровне она держалась полгода) до 9,75%. Как будет из аналогичной выкорабкиваться Азербайджан – отдельный вопрос.

Готовность N1. К худшему сценарию

Между прочим, по мнению ряда критически настроенных российских экспертов топливного рынка, нынешняя цена барреля за $50 – искусственная, и сформирована исключительно на «бумажном» рынке – там, где вращаются деривативы и производные финансовые инструменты. Если же оценивать спрос и предложение на реальном рынке, где имеют место физические поставки нефти, там равновесная цена должна быть ныне в районе $44-45 за баррель. Так что перспектива увидеть в скором времени баррель за $40 – вполне реальна.

Так как же относиться к тому, что российские власти вдруг резко сменили риторику относительно грядущей цены нефти и вместо безудержного оптимизма вдруг начали демонстрировать изрядный пессимизм, предрекая цену барреля в $40?

Честно говоря, автору этих строк не хотелось бы, чтобы данное предсказание сбылось. Как и большинство граждан России, я за то, чтобы баррель дорожал, экономика росла, бюджет пополнялся, а рубль крепчал. Но в данном конкретном случае я не буду бросать камни в правительственных чиновников. На мой скромный взгляд, тот факт, что они закладываются на негативный сценарий развития событий и демонстрируют свою готовность к нему – похвален. По крайней мере, есть надежда, что неожиданного кризисного удара, если баррель снова начнет падать, российская экономика избежит.

И в этом смысле, пожалуй, представителям других нефтедобывающих стран, включая Азербайджан, есть чему поучиться у российских коллег. Как говорится, надейся на дорогой баррель, но готовься – к дешевому.

Короче, Россия готовится к цене нефти в 40 долларов за баррель. Азербайджану, как и кое-кому из других государств-экспортеров придется взять с нее пример.