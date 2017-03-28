В российском Внешэкономбанке подтвердили контакты с зятем Трампа

Представители российского банка, находящегося под западными санкциями, в понедельник сообщили, что его руководство встречалось с зятем и одним из главных советников Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, сенатский комитет, который расследует возможное влияние России на результаты президентских выборов, намерен допросить людей, связанных с Трампом, в том числе и Кушнера. Он уже согласился дать показания.

Стало известно, что руководители российского государственного банка развития "Внешэкономбанк" (ВЭБ) в прошлом году провели переговоры с Кушнером во время роуд-шоу банка. Согласно заявлению ВЭБ, которое было распространено по электронной почте, в рамках подготовки новой стратегии его руководители встретились с представителями финансовых институтов Европы, Азии и Америки. В рамках роуд-шоу состоялись встречи с рядом представителей крупнейших банков и бизнес-кругов США, среди которых был Джаред Кушнер, глава Kushner Companies. Где и когда происходили встречи, ВЭБ отказался сообщить.

Ранее в Белом доме признали, что Кушнер вместе с бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в нью-йоркской Trump Tower в декабре прошлого года, еще до официального вступления Кушнера в должность. Для Майкла Флинна беседы с российским послом обернулись громким скандалом, в результате Флинн подал в отставку.