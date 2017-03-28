 

В Грузии арестован подельник Самвела Бабаяна Дело о госперевороте; видео

 

Сотрудники главного отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии задержали разыскиваемого Главным управлением уголовного розыска полиции Армении по делу перевозки в Армению зенитно-ракетного комплекса «Игла» 40-летнего гражданина Армении, передает tert.am.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, на основании записи правоохранительных органов Армении 27 марта текущего года на улице Николоза Бараташвили в Тбилиси был задержан разыскиваемый Главным управлением уголовного розыска Армении гражданин Армении – Роберт А.

Отметим, что ранее глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили сообщил, что Министерство внутренних дел Грузии находится в контакте с коллегами в Ереване в связи с задержанием на армянском КПП трех граждан Армении, пытавшихся провезти через границу переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

"Пока нельзя утверждать, что ПЗРК "Игла" транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования", - сказал Г.Мгебришвили.

Напомним, экс-командующий карабахских сепаратистов Самвел Бабаян 22 марта был задержан спецслужбами Армении в рамках дела о попытке государственного переворота и уничтожения вертолета президента Сержа Саргсяна. Суд вынес постановление о его аресте сроком на два месяца.

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