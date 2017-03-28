Kapital Bank принял участие в открытии Международного финансового совета

22-23 марта 2017 года представители Kapital Bank по приглашению Ассоциации американских банков (ABA) приняли участие в международной конференции в Дубае. Участникам мероприятия была успешна представлена презентация открытия отделения MENA (Middle East, North Africa). Одновременно в рамках мероприятия лучшие банки региона приняли участие в форуме «Будущее корреспондентского банкинга»

«В каждом регионе представлен совет Ассоциации американских банков. На этом форуме был также представлен новый совет MENA, основной целью которого будет обсуждение важных вопросов региона. И мы, являясь одним из ведущих банков Азербайджана, будем использовать опыт других стран и стараться внести свой вклад в развитие страны и региона», - отметил член правления и финансовый директор Kapital Bank Эмин Мамедов.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.