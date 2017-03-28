 

Интерпол ищет бизнес-партнера сына Эльдара Махмудова

 

Бизнес-партнер сына Эльдара Махмудова объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Соответствующая информация размещена на сайте Интерпола, передает АПА.

Согласно информации, 45-летний Аяз Керимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении чужого имущества.

В связи с тем, что А.Керимов находится за пределами Азербайджана, он объявлен в международный розыск. Направлено обращение в Интерпол для его задержания.

Отметим, что на имущество руководителя компании Caspian Telecommunications Аяза Эльхан оглу Керимова наложен арест.

Принадлежащее ему имущество оценено: мотоцикл марки Harley Dаvidson с номером 10-A-378  в 12 500 манатов, автомобиль марки Maserati Quatroporte S Q4  в 155 733,8 маната, находящийся в имуществе ООО AKEY автомобиль марки Jaguar XJ  в 140 529,473 маната, один гектар земли на территории совхоза Зейтун №3 в Абшеронском районе  в 70 тысяч манатов.

Сообщается, что руководитель Caspian Telecommunications, выигравшей несколько тендеров у Министерства связи и высоких технологий, Аяз Эльхан оглу Керимов является компаньоном и другом Анара Махмудова — сына бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова.

В ходе следствия 16 декабря 2015 года в отношении А.Керимова было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 312.2 УК. Но так как он скрылся от органов следствия, не удалось предъявить ему обвинение и привлечь к следствию.

Из-за того, что А.Керимов не был арестован, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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