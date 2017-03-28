Депутат Пашинян посмеялся над Саргсяном: «Искандеры», недвигающиеся танки и телевизор «Рекорд»

В Армении иронично отнеслись к выступлению в оккупированном Карабахе президента Сержа Саргсяна, в котором он угрожал Азербайджану ракетами «Искандер». Один из лидеров армянского избирательного блока «Елк» («Выход») депутат Никол Пашинян назвал Сержа Саргсяна основной угрозой для безопасности Армении, а угрозы Саргсяна применить «Искандеры» сравнил с попытками управлять телевизорами «Рекорд» при помощи пульта от Panasonic, передает армянская редакция радио «Свобода».

Говоря о заявлении Саргсяна о том, что верховный главнокомандующий Вооруженными силами Армении не моргнет и глазом в случае необходимости применения «Искандеров», Никол Пашинян, выступая перед избирателями в Ванадзоре, заявил, что сегодня именно Серж Саргсян является лицом, создавшим угрозы для безопасности Армении.

«Какой бы сверхсовременной техникой ни был «Искандер», он не может стать единой системой безопасности вместе с незаводящимися танками 1980-х годов. Это то же самое, как если бы кто-то пытался управлять советским телевизором «Рекорд» при помощи пульта дистанционного управления Panasonic, - заявил Пашинян и продолжил: - Серж Саргсян провалил национальную безопасность Армении, и армянский народ должен отказаться от его услуг в сфере безопасности».

Депутат также прокомментировал слова Сержа Саргсяна, в котором содержался намек на Пашиняна, проводящего предвыборную агитацию во дворах, а также с крыш гаражей.

«Мы должны понять, что 2 апреля не игра, не конкурс скороговорок, мы должны понять, что 2 апреля мы выбираем не прыгунов по крышам, мы выбираем защитников права нашего народа на существование», - заявил в ходе визита в оккупированный Карабах Серж Саргсян.

На встрече с избирателями Никол Пашинян заявил, что для того, чтобы вытащить народ из ямы отчаяния, они готовы прыгать по крышам.

«Он нам говорит, что ему не нравится, что мы поднимаемся на крышу. Но извините, сегодня Республиканская партия в качестве кандидатов в депутаты выдвинула людей, которые, будучи в течение десяти лет депутатами Национального собрания, не только на крышу, но и на трибуну не поднялись. Для чего вы выдвинули этих людей в качестве кандидатов в депутаты?» - сказал оппозиционер.