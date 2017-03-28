Премьер Грузии отправился в первый безвизовый европейский тур

В связи с историческим фактом задействования безвизового режима сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе со студентами, учеными, представителями СМИ и членами правительства отправился без визы из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели сначала в столицу древнейшей цивилизации — Афины, а затем в политический центр Европы — Брюссель, передает Грузия Онлайн.

По информации администрации правительства, премьер-министр Грузии в Афинском национальном университете имени Каподистрии откроет конференцию «Грузия от Европы до Европы», на которой будут присутствовать грузинские и греческие профессора-преподаватели, студенты и ученые.

Также Георгий Квирикашвили проведет встречу с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом, по завершении которой премьеры сделают совместные заявления. Вместе с молодежью и учеными премьер-министр осмотрит Афинский акрополь.

Сегодня же грузинская делегация отправится в Брюссель, где глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Стороны сделают совместные заявления.

В честь представителей институтов ЕС от имени грузинского правительства в Брюсселе пройдет торжественный прием.