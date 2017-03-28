Воскресные акции протеста, прошедшие более чем в 80 городах России, дали богатую волну обсуждений. Причин тому несколько.

Во-первых, это самые массовые протестные мероприятия в России после 2011 года. Причем следует учитывать, что во многих городах они не были разрешены, но люди, тем не менее, выходили на свой страх и риск.

Во-вторых, на фоне отсутствия политической жизни выступления с открытым антипремьерским подтекстом «Он нам не Димон» действительно являются серьезным и значительным событием.

В-третьих, нынешние акции, как отметили многие наблюдатели, заметно отличались от предыдущих широким участием молодежи, причем даже самых юных возрастов.

Заметный успех мероприятия не мог не вызвать подозрений в совместной игре Алексея Навального и Кремля. Именно разоблачительный фильм оппозиционера о многомиллиардном и очевидно незаконном состоянии Дмитрия Медведева стал отправной точкой для протеста. Отсюда версии, что таким образом Владимир Путин закрывает Медведеву дорогу на президентские выборы и подталкивает прочь из премьерского кресла.

Есть в этой версии один изъян: она ставит под сомнение способность российского президента убрать Дмитрия Медведева из правительства в любой момент, который покажется ему подходящим. Тем более что роль премьера тот выполняет крайне неубедительно и даже не пытается скрывать, что, в общем, практически и не выполняет.

Кроме того, очевидно, что антикоррупционные выступления по сути были антивластными, и недаром их участники переходили к скандированию антипутинских лозунгов. Сказать, что Кремль в этом был заинтересован и поучаствовал в их организации, значит, сильно грешить против логики.

Одно то, что российские СМИ практически умолчали факт общенационального протеста, говорит как раз о том, что никакой общей установки по освещению акции не было. Такое впечатление, что власти заняли выжидательную позицию и решили посмотреть, что из этого выйдет, а потом по ходу решить, как реагировать. Вышло как-то неожиданно резонансно, что в свою очередь затормозило информационную реакцию, ведь теперь она должна соответствовать неожиданно большому масштабу оппозиционного действа, а это уже требует соответствующих установок сверху, самостоятельная трактовка на местах может оказаться небезопасной. Вдруг и правда Путин был не против?

Следует отдать должное Алексею Навальному, идея организовать протест вокруг имени Медведева была гениальна. Само название «Он нам не Димон» восходит к заявлению пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой, которая в 2013 году критиковала интернет-пользователей за фамильярное отношение к ее боссу, чем вызвала только новую волну насмешек. Несмотря на то, что тот побывал и в президентах, и числится постоянным партнером Путина во властном тандеме, по-настоящему уважительного отношения к себе Дмитрий Медведев не наработал. По большому счету, он играет рядом с Владимиром Владимировичем роль некрасивой подружки, которая должна оттенять прелести центральной фигуры. А раз так, то и выпады против него воспринимаются не только как допустимые, а едва не как необходимые.

Сыграв на этом обстоятельстве, Навальный получил ожидаемый эффект: акция получила поддержку как тех, кто ее воспринял как антивластную и антипутинскую в том числе, так и не получила отпора от тех, кто посчитал ее не такой опасной, как если бы она была изначально антипутинской.

Активное участие молодежи преувеличивать не стоит. Безусловно, выросло поколение молодых людей, которые не знают, что такое свободная политическая деятельность, и им интересно ее попробовать на себе, а не узнать о ней по рассказам старших.

Кроме того, им достаточно очевидно, что ситуация с правами у них в стране явно ненормальна, а они еще по-юношески не утомлены попытками головой пробить стену. Предложить им что-то интересное закорузлый режим уже не в состоянии. В этом смысле появление нового поколения оппозиционеров ожидаемо. Однако этого мало, чтобы говорить о качественном изменении оппозиционного движения. Пока оно нисколько не составляет альтернативы действующей власти, пусть и символизируемой Дмитрием Медведевым, одетым в сто первую пару кроссовок и спящим на официальном мероприятии с новым айфоном в руке. Хотя вероятно, что начало изменениям в российской политике положено.