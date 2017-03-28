 

Вагит Алекперов продает часть бизнеса в России

 

«ЛУКОЙЛ» рассматривает возможность продажи около трети из более чем 2,5 тысячи своих АЗС в России. Причина такого решения — неблагоприятная экономическая ситуация, сообщил Интерфаксу источник в нефтяной компании.

«Чистая прибыль заправочного бизнеса в России за первый квартал близка к нулю. Первый квартал часто бывает не очень хорошим, но в этом году он очень неуспешный. В настоящее время доходность в районе 8 рублей на тонну по сравнению с 2 тысячами рублей на тонну годом ранее», — цитирует агентство представителя компании «ЛУКОЙЛ».

По его словам, нет оснований считать, что ситуация в течение года улучшится. «Мы не можем компенсировать это ни за счет повышения цен на бензин, хотя повышение в районе 5 рублей на литр помогло бы, ни за счет развития нетопливной группы товаров на АЗС», — констатировал собеседник агентства.

Компания рассматривает возможность продажи части АЗС иностранным инвесторам и фондам — китайским и ближневосточным. Продажа активов, если такое решение будет принято, начнется с «наименее рентабельных регионов»: Брянской, Орловской областей, Центральной России, в том числе несколько АЗС может быть продано в Подмосковье.

В декабре 2016 года президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что в 2017-м доходы компании упадут на 40-50 миллиардов рублей. По его оценке, это произойдет из-за роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.

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