Азербайджанец задушил любовницу, не простив ей аборт

В Хабаровске вступил в законную силу приговор 26-летнему гражданину Азербайджана. Он признан виновным в убийстве 27-летней жительницы города. Об этом сообщает издание «Провинция. Хабаровск» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по краю, передает haqqin.az.

«Следствием и судом установлено, что осужденный несколько лет встречался с жительницей Хабаровска, - рассказала представитель СУ СКР по краю Светлана Беляцкая. - В середине июля 2016 года она решила прекратить с ним отношения. Это не понравилось мужчине, и он неоднократно просил ее не расставаться. 23 июля 2016 года женщина пришла в гости к обвиняемому, который проживал в квартире, расположенной в Центральном районе Хабаровска. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник задушил 27-летнюю женщину».

Отмечается, что в момент ссоры женщина сообщила своему возлюбленному, что была от него беременной и сделала аборт.

Задушив возлюбленную, мужчина написал записку, что решил покончить с жизнью. Схватил нож и нанес себе не менее 15 ударов. Затем он позвонил своим приятелям-землякам и сообщил о произошедшем. Те вызвали скорую помощь. В больнице врачи, прооперировав раненого, спасли ему жизнь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.