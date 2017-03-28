Азербайджан заинтересован в продлении соглашения по сокращению добычи нефти, заявила РИА Новости сегодня руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

Продление соглашения пока под вопросом. Многие участники кувейтской встречи министерского комитета по мониторингу договоренностей в воскресенье высказались за пролонгацию документа. Однако окончательное решение будет приниматься в мае, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.

"Азербайджан заинтересован в продлении соглашения по сокращению добычи нефти. Если такое решение будет принято в мае, мы выступим "за", — сказала Алиева.

"Во всех переговорах по стабилизации цен на нефть в рамках ОПЕК мы находимся в тесном контакте с Россией. Для стабилизации цен на нефть необходимо тесное сотрудничество всех нефтедобывающих стран", — добавила она.