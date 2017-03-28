В Москве застрелили главного застройщика МВД

Убитым вечером 27 марта на Осенней улице в Москве оказался 42-летний Николай Волков, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» (ФГУП РСУ МВД РФ). Об этом Ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах.

«Основные версии убийства — две. Первая связана с профессиональной деятельностью РСУ, вторая — с разбойным нападением. Обе отрабатываются в равной степени. Сегодня с утра следователи начали осмотр рабочего места убитого», — рассказал собеседник редакции.

Волкова расстреляли в понедельник, 27 марта, около 22:20 мск во дворе дома 18 по Осенней улице. Как сообщили в столичном главке СКР, уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство», «Разбой» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».