 

Синоптики предупреждают о сильном ветре

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится порывистым северным.

29-30 марта южный ветер, временами усиливающийся на фоне заметного колебания атмосферного давления, частая его смена на северный ветер на Абшеронском полуострове будут неблагоприятны для метеозависимых людей.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Однако ночью и утром в некоторых южных районах прогнозируется дождь. Западный ветер местами будет сильным. Ночью 2-7, днем 17-22, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.

29-30 марта в некоторых районах ожидается усиление западного ветра.

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