Азербайджан протестует против концерта иранского музыканта в Карабахе

Министр культуры и туризма Абульфаз Гараев выразил отношение к выступлению иранского музыканта Мейсама Ходрата на оккупированных армянами территориях Азербайджана – в регионе Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.

Министр заявил, что в связи с этим от имени соответствующих госорганов направлено письмо протеста.

«Мы выразили свое недовольство. Сегодня я подписал письмо, направленное в соответствующие госорганы Ирана и в МИД этой страны», - заявил А.Гараев.

Отметим, что 27 марта иранский музыкант Мейсам Ходрат выступил с концертной программой в оккупированном армянами Нагорном Карабахе. Вместе с ним в концерте принимали участие прибывший из Ирана флейтист Арташес Григорян и пианистка Марина Бархударян.