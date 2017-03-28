Сестры Марьям и Тамилла Дадашева, задержанные при покупке суперкара Ferrari в одном из московских автосалонов, исполняли просьбу одного из VİP-клиентов Сбербанка, пишут российские СМИ.

Во время служебной проверки выяснилось, что девушки исполняли просьбу одного из VIP-клиентов банка: они вывели с его счетов 40 миллионов рублей в другие фирмы, а часть денег планировали потратить на покупку спорткара. По мнению силовиков, речь идет об одной из схем незаконной обналички, поэтому они сейчас проверяют VIP-клиента. Эксперты не исключают, что клиент хотел избежать контроля налоговиков и других органов, а операционистки Сбербанка помогали ему не за просто так.

Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы попали в поле зрения службы безопасности Сбербанка, когда оформляли покупку Ferrari в одном из столичных салонов. Стоимость спорткаров этой марки в Москве стартует от 20 миллионов рублей. Когда выяснилось, что обе девушки работают менеджерами в Сбербанке, возникли вопросы о происхождении денег на покупку такой машины. СБ не исключала, что деньги были украдены у клиентов.

Когда СБ проверила Дадашевых, то выяснилось, что за ними в банке были закреплены несколько VIP-клиентов, в том числе один из известных спортсменов. За последнее время они вывели с его счетов около 40 миллионов рублей и перевели их в три другие компании. Девушки рассказали, что проводили все действия по просьбе самого клиента. СБ сочла, что менеджеры нарушили служебные инструкции при проведении финансовых операций, поэтому их теперь привлекут к дисциплинарной ответственности.

«Сейчас по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» банки должны уведомлять контролирующий орган — Росфинмониторинг — обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Например, о снятии или зачислении наличных. В данном случае вина сотрудниц заключается в том, что они не сообщили своему руководству о готовящейся операции, — объясняет адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. — Кстати, за проведение сомнительных сделок ответственность может понести и сама кредитная организация. Регулятор в лице ЦБ может попросту отобрать лицензию у банка».

Эксперты говорят, что менеджеры могли пойти на нарушения, чтобы не потерять ценного VIP-клиента.

«Таким людям не принято отказывать, и менеджерам по работе с ними приходится иногда нарушать должностные инструкции. Пока всё нормально, на это закрывают глаза. Но в данном случае клиент использовал менеджеров для того, чтобы незаконно обналичить 40 миллионов рублей», — рассказал Лайфу источник в банковской сфере.

Судя по всему, VIP-клиент собирался обналичить крупную сумму, но не хотел светиться перед руководством отделения Сбербанка, налоговиками и Росфинмониторингом, поэтому попросил менеджеров никому не сообщать об этом. Крупные суммы наличных постоянно нужны бизнесменам, поэтому банкиры охотно помогают им получить деньги без особой огласки и уведомления контролирующих и налоговых органов. Услуги обналички в Москве стоят в среднем 10–15% от суммы. Не исключено, что девушки также могли заработать на этих операциях. Судя по их фото в соцсетях, сёстры любят дорогую одежду и путешествия.

«Безналичные средства клиента переводятся на расчётные счета подконтрольных банкирам фирм-однодневок якобы за оказание каких-то услуг. Затем средства успешно снимаются, а банкир при этом забирает свой процент. Доказать его причастность к сделке проблематично, так как формально он лишь обслуживает расчетный счет», — объяснил Лайфу сотрудник одной из крупных аудиторских компаний, пожелавший остаться неназванным.

По словам эксперта, возможен вариант, когда менеджеры помогали VIP-клиенту спасать его деньги, что также хорошо оплачивается.

«Здесь нужно понимать, для чего клиенту понадобилось такое количество наличности. Я не исключаю, что он мог получить от тех же сотрудниц инсайдерскую информацию о грядущем аресте своих счетов или каких-то проблемах и именно поэтому решил их вывести. Собственно, именно за эти данные девушки могли взять с него некую сумму, — говорит аудитор. — Чаще всего к обналичиванию средств предприниматели прибегают для уклонения от уплаты налогов. Другой случай — когда крупные суммы наличных требуются на нелегальные сделки типа дачи взятки или отката.

Теперь правоохранительные и надзорные органы будут проверять самого VIP-клиента Сбербанка, чтобы выяснить, для чего он пытался вывести крупные суммы со своего счета, не привлекая к этому внимания.

Представители Сбербанка пока не комментируют ситуацию вокруг своих сотрудников и VIP-клиента.