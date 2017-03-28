 

Тиллерсон написал Мамедъярову о Карабахе

 

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обменялись поздравительными письмами, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, в письме Эльмара Мамедъярова подчеркнуты отношения политического, экономического и стратегического партнерства, а также двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности.

В свою очередь госсекретарь Р.Тиллерсон в адресованном Э.Мамедъярову письме отметил, что США заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что его страна заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджаном, особенно в сфере энергетики.

Тиллерсон заявил, что США поддерживают усилия Азербайджана по диверсификации экономики страны и повышению экономического потенциала.

Госсекретарь подчеркнул, что Азербайджан был одной из первых стран, выразивших поддержку США после событий 11 сентября.

Рекс Тиллерсон от имени народа Америки поздравил азербайджанский народ по случаю 25-летия установления дружественных связей и сотрудничества двух стран.

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