В Баку трансвеститы ограбили водителя грузовика

В Баку представители сексуальных меньшинств вышли на большую дорогу и ограбили водителя грузовика. Об этом сообщили в Управлении полиции Гарадагского района, передает Sputnik Азербайджан.

Жертвой гомосексуалистов стал житель Агсуинского района 26-летний Рагим Джабраилов. Молодой человек обратился с заявлением в 38-е отделение полиции Гарадагского района и показал, что в ночь с 27 на 28 марта он ехал по территории поселка Сахиль в направлении Баку.

Примерно в час ночи Джабраилов остановил грузовик марки Ateko, на котором перевозил сантехнику, в 200 метрах от таможенного поста. Молодой человек вышел из кабины и, отойдя в сторону, начал справлять нужду, как откуда ни возьмись появились четверо трансвеститов в женских париках и мини-юбках. Двое из них заломили Джабраилову руки за спину, а остальные обшарили карманы водителя. Отняв у жертвы 1456 манатов, грабители скрылись.

"Пострадавший уверяет, что пытался оказать сопротивление преступникам. Но они хоть и переоделись в женщин, а силу имеют мужскую. Поэтому он не смог с ними справиться", — отметили в полиции.

По словам полицейских, на указанном участке трассы трансвеститы не раз были замечены за занятием проституцией. Поскольку проституция в Азербайджане наказывается лишь штрафом в размере 100 манатов, представители этой профессии снова и снова берутся за свое ремесло.

"Видимо, "торговля телом" в этот день выдалась слабой, и они решили воспользоваться случаем, чтобы нагреть руки", — сказали в полиции.

Личности нападавших пока не установлены, в этом направлении работают оперативники 38-го отделения полиции.