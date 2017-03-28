Сирийские войска при поддержке ВКС России под Хамой за четыре дня уничтожили более 2 тыс. наступающих боевиков. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Ряд бандформирований с 21 марта предпринял попытку захвата города Хама. В подконтрольном оппозиции районе была создана группировка, насчитывающая более 10 тыс. боевиков, основу которой составили отряды «Джебхат ан-Нусры» и примкнувших к ним бандформирований», — сказал он.

В ходе наступления, используя численное превосходство, террористам удалось захватить несколько населенных пунктов в окрестностях Хамы и вплотную приблизиться к городу. Но обстановку в данном районе удалось стабилизировать. За четверо суток ведения боев в этом районе уничтожено более 2 тыс. 100 боевиков, 55 единиц бронетехники, 22 «джихад-мобиля», более 100 автомобилей с тяжелым вооружением.

В настоящее время операция по ликвидации боевиков в районе города Хама продолжается, сирийские войска перешли в контрнаступление.