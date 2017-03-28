 

Лавров: «У России нет территориальных притязаний к соседям»

 

У России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам, но страна в любом случае не оставит их жителей в беде, заявил сегодня в интервью газете «Аргументы и факты» глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства», - сказал он.

«В частности, Россия в любом случае не оставит в беде жителей Донбасса», - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

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