Лавров: «У России нет территориальных притязаний к соседям»

У России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам, но страна в любом случае не оставит их жителей в беде, заявил сегодня в интервью газете «Аргументы и факты» глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства», - сказал он.

«В частности, Россия в любом случае не оставит в беде жителей Донбасса», - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.