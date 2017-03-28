Ильхам Алиев: «Мы показываем пример, как следует управлять страной»

«В Азербайджане обеспечивается стабильность. Гарантом стабильности является азербайджанский народ. Азербайджан выделяется своей политикой как в регионе, так и во всем мире», — заявил президент Ильхам Алиев на проходящем сегодня в Саатлы республиканском совещании, посвященном вопросам развития хлопководства, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства отметил, что в Азербайджане принимаются необходимые меры безопасности, общественные процессы развиваются в позитивном русле, укрепляется гражданская солидарность, быстрыми темпами идет развитие экономики и регионов.

«Сегодня мы показываем пример того, как следует управлять страной. Мы показываем этот пример, и, конечно, народ одобряет и поддерживает эту политику. Это лежит в основе реализации наших будущих планов. Единство власти и народа является основным фактором, обусловливающим успешное развитие любой страны.

Я уверен, что наша успешная экономическая политика, развитие регионов и новые инициативы, а также реформы обеспечат устойчивое развитие. Недавно были составлены и изданы стратегические дорожные карты по всем отраслям. Общественность уже знает об этом. По каждой сфере есть конкретная программа, мы работаем и будем работать на основе этих программ», — сказал президент.