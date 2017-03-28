 

Из Генштаба уволены генералы Эйваз Джафаров и Эльбрус Оруджев обновлено

 

СМИ стали известны имена некоторых высокопоставленных генералов, уволенных в запас по распоряжению президента Ильхама Алиева.

Близкий к Минобороны портал AzeriDefence пишет, что в списке уволенных числятся первый заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Эйваз Джафаров, начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Эльбрус Оруджев. Также из Генштаба уволен в запас полковник Мурад Гамидов.

Среди уволенных числятся еще два высокопоставленных генерала, имена которых пока не названы.

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов созвал служебное совещание, в ходе которого довел до личного состава распоряжение президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева об увольнении в запас и отправлении в отставку группы высокопоставленных военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, за безупречную службу в рядах Вооруженных сил, а также за особые заслуги в защите территориальной целостности страны приказом министра обороны военнослужащие были награждены ценными подарками.

Имена уволенных в запас военнослужащих пока не называются.

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