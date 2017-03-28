 

Александр Лукашенко: «Лапшин стал проблемой на нашу голову»

Автор: Отдел информации 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен ссориться ни с Азербайджаном, ни с Арменией, в том числе и по вопросу экстрадиции блогера Александра Лапшина, заявил Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с послом Армении Арменом Хачатряном. Слова президента Белоруссии приводит его пресс-служба.

При этом президент Белоруссии высказался по поводу ситуации с экстрадицией блогера Александра Лапшина в Азербайджан, из-за чего в Армении прозвучала критика в адрес Минска.

«Помните, Лапшин. Слушайте, при чем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали.

Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала. Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно», — отметил Лукашенко.

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