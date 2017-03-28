Путин: «Мы поддерживаем дипотношения с Ираном 500 лет»

Президент Ирана Хасан Роухани встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент Газеты.Ru.

Путин отметил, что Россию и Иран связывают многие годы, «если не сказать столетия сотрудничества».

«Иран — наш добрый сосед и надежный стабильный партнер. Мы работаем весьма эффективно практически по всем направлениям. Более 500 лет поддерживаем дипломатические отношения», — сказал он.

Президент также отметил, что товарооборот между Ираном и Россией вырос почти на 70%. На фоне сложных экономических условий это «почти уникальное явление».