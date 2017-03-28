 

ИГИЛ пригрозило завоевать Иран

 

Террористическая группировка "Исламское государство" распространила видео с угрозами в адрес Ирана. Об этом сообщает иранский новостной телеканал IRINN.

По его данным, в интернете появился ролик продолжительностью 37 минут, в котором фигурируют три боевика ИГ. Первый террорист по имени Абу Фарук аль-Фарси выступает в качестве персоязычного представителя, второй представляет народность белуджей и называет себя Абу Моджахед аль-Балуши, третий по имени Абу Саад аль-Ахвази говорит якобы от лица арабоязычной части населения Ирана.

Они называют власти Исламской Республики еретиками и призывают население к беспорядкам, диверсиям и проведению вооруженных нападений.

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