Италия временно приостановит действие Шенгена

Итальянские власти заморозят действие Шенгенского соглашения на время саммита G7 на Сицилии.

Как пишет газета Il Messaggero, с 10 мая и до конца месяца на внутренних границах, а также на наземных, воздушных и морских соединениях с Италией будет осуществляться временный контроль. Также будут усилены меры безопасности.

В МВД страны рекомендовали на время саммита отказаться от посещения Таормины.

Саммит лидеров «Большой семерки» состоится 26 и 27 мая в городе Таормина на острове Сицилия. По предварительным оценкам, город посетят более 20 тысяч человек, в том числе журналистов, дипломатов и членов международных делегаций.