Премьер Турции предостерег Евросоюз от вмешательства в дела страны

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым предостерег Евросоюз от вмешательства во внутренние дела страны, выступая в преддверии намеченного на 16 апреля конституционного референдума.

"У Турции ни с кем проблем нет, но тем, кто упорно желает развить кризис, мы не позволим этого сделать. ЕС 54 года тянет с принятием Турции в его члены. Я предупреждаю ЕС: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь своими. Разве покрывать Рабочую партию Курдистана и членов FETO – это ваше дело?" — заявил Йылдырым на митинге в городе Караман.