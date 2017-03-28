В Виндзорском замке усилены меры безопасности

Вокруг Виндзорского замка перед сменой караула из соображений безопасности будут устанавливаться заграждения, передает Русская служба BBC.

Как пояснила представитель полиции долины Темзы Сара Грэм, заграждения должны обеспечить дополнительную защиту для жителей и гостей столицы. С ее слов, эти меры принимаются в свете недавних событий в Вестминстере, где 22 марта 52-летний британец Халид Масуд совершил нападение на прохожих и убил полицейского.

«Я надеюсь, что люди в Виндзоре с пониманием отнесутся к установлению заграждений и поймут, почему это необходимо», - сказала Сара Грэм.

После нападения у здания парламента в центре Лондона были пересмотрены меры безопасности. В рамках обеспечения безопасности будут также перекрываться дороги на время проведения различных мероприятий.

В полиции рассказали, что пока нет никаких конкретных данных о возможной угрозе нападения на территории Виндзорского замка.