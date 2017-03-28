Накануне haqqin.az сообщал, что в распоряжении издания оказались материалы аудиторской проверки производственного объединения (ПО) «Азеригаз», осуществленной авторитетной аудиторской компанией Ernst and Young. Проверку инициировала Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в связи с колоссальным объемом потерь в ПО.

В отчете Ernst and Young главными причинами потери до 700 миллионов кубометров газа ежегодно названы коррупция, отсутствие технологической и трудовой дисциплины, бесхозяйственность, царящие в «Азеригаз».

В документах аудита отмечаются также такие факты, как завышение цен при закупке товарно-материальных ценностей, использование некачественных материалов при ремонте оборудования и газопроводов, многократное завышение платы за предоставляемые компании услуги.

Фактов нарушений в ПО «Азеригаз» настолько много, что после ознакомления с отчетом аудиторской компании можно с уверенностью утверждать, что работа газового оператора страны полностью организована неправильно. А в результате коррупция, неэффективное управление, бесхозяйственность в «Азеригаз» несут ежегодно миллионные убытки стране.

В отчете, к примеру, указывается, что анализ ежемесячных показателей расхода газа по промышленным потребителям выявил случаи начисления платы за него не по показаниям счетчиков, а по среднему потреблению за определенное время, потому как счетчики учета газа на объектах отсутствуют. Якобы эти измерительные приборы отправлены на профилактику. К сожалению, назвать конкретные предприятия нет возможности, так как аудиторы обозначили только их абонентские коды. Однако отмечено, что у одного из таких абонентов газовый счетчик был демонтирован еще в 2012 году и до сего дня не восстановлен. У другого крупного промышленного абонента этот прибор был демонтирован в 2014 году и также пока не восстановлен.

В то же время, согласно соответствующему законодательству Азербайджана, в случаях демонтажа газовых счетчиков на крупных промышленных объектах они должны быть восстановлены не позднее трех месяцев. В результате аудитом выявлено, что в 2015 году реально поставленного на промышленные объекты газа было на 119,6 миллиона кубометров больше, чем это указано в учетных документах поставок.

Ernst and Young обнаружила, что только по наземным коммуникациям в «Азеригаз» ежегодно фиксируется 199,2 тысячи случаев утечек газа, что приводит к потерям 10,5 миллиона кубометров «голубого топлива». В ПО это объясняют некачественным, как правило, ремонтом, который осуществляет для него компания-подрядчик Global Service. Почему-то до сих пор никто не озаботился тем, что этот подрядчик использует недоброкачественные трубы и изоляционные материалы. К примеру, резьба на трубах нарезается кустарным способом, для выявления утечек используется мыльная пена, поскольку у ремонтных бригад нет газоанализаторов.

Аудиторская компания выявила, что ПО «Азеригаз», не обращая внимания на соответствующие инструкции SOCAR, закупало товарно-материальные ценности не на открытых, а на закрытых тендерах и по ценам, намного превышающим рыночные. При этом в этих тендерах участвуют не сами производители товаров и услуг, а какие-то фирмы-посредники.

Наиболее высокое завышение цен отмечено аудиторами при покупке газовых счетчиков. Так, фактические цены газовых измерительных приборов, приобретенных «Азеригаз», превышают рыночную стоимость аналогов на 72%. Согласно аудиторскому отчету, в 2015-2016 годах все тендеры на покупку механических и смарт-счетчиков прошли в закрытом режиме, что позволило поднять реальные цены на приборы в разы. При проведении тендеров альтернативные варианты, возможности закупки более дешевых измерительных приборов производства Китая, Турции и стран СНГ вообще не рассматривались.

Ко всему прочему, стало также известно, что, потратив миллионы на покупку счетчиков по завышенным ценам, «Азеригаз» приобрел некачественные счетчики, большая часть которых в настоящее время неисправна.

«Проверки показали, что только 6% проверенных счетчиков пригодны для эксплуатации. Так, гарантийный срок эксплуатации после установки для счетчиков Goldcard составляет 12 месяцев, а для счетчиков İtron и Elster – 18 месяцев», - говорится в отчете.

Ernst and Young рекомендует «Азеригаз» сменить поставщиков газовых счетчиков и выбрать таких поставщиков, которые предложат приборы по более низким ценам. Также аудиторы настаивают на том, что тендеры должны проводиться в открытом режиме. Согласно подсчетам аудиторов, за счет покупки счетчиков по реальным рыночным ценам можно сэкономить до 12,5 млн манатов в год.