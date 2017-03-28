 

Лукашенко назвал Путина родным братом

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным блестящими, передает БелТА.

По словам Лукашенко, им не нужны посредники для переговоров.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие», — заявил он.

Президент Белоруссии уточнил, что планирует встречу со своим российским коллегой.

«И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», — рассказал Лукашенко.

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