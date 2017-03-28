Экс-владелец Черкизона Тельман Исмаилов недавно был официально признан банкротом. На прошедшей неделе судебные тяжбы вокруг Исмаилова продолжались. К богачу-банкроту выстроилась очередь из кредиторов. Активы Исмаилова ищут по всему миру. Вот только платить долги бывший миллиардер не спешит. Сейчас он в бегах. И где скрывается, неизвестно, говорится в репортаже журналиста Аркадия Мамонтова.

Лето 2009 года. Черкизовский рынок, вотчина Тельмана Исмаилова. До краха его империи остается чуть меньше месяца. Этот базар в буквальном смысле золотая жила. Тысячи продавцов и гастарбайтеров, до миллиона покупателей в день.

Оборот этой крупнейшей в России барахолки даже приблизительно подсчитать было невозможно. Куртки по 300 рублей за штуку, тапки по 50 за пару. Ни таможенных сборов, ни налогов, словом, контрабанда. Прибыль в десятки миллиардов рублей. Хватало на все. Например, платить по миллиону долларов местному отделению милиции в месяц, чтобы не вмешивались. И так продолжалось 19 лет.

Тельман Исмаилов, как всякий талантливый торговец, умел и продать, и купить, в том числе и друзей. Чего стоило его 50-летие в 2006 году! Увиденным была ошарашена вся Россия.

Апофеозом деятельности Исмаилова стало открытие семизвездочного отеля "Мардан Палас" в турецкой Анталье в разгар кризиса 2009 года, когда в стране сотни тысяч людей лишились работы, а денег у многих россиян хватало только на еду. И миллиардные инвестиции в экономику чужой страны. И, конечно, знаменитая фотосессия среди золотых львов и антикварной мебели.

В каждом камне этого отеля, в каждой люстре из горного хрусталя, в каждой позолоченной дверной ручке — пот и слезы тысяч людей, которые страдали на Черкизоне. Только на отделку этого отеля ушло 10 тысяч квадратных метров листового золота.

Сегодня от богатств Исмаилова остались, по сути, черепки, но золотые. Звезды Моника Беллуччи, Шэрон Стоун уже не помнят такого Тельмана. Зато его хорошо помнят кредиторы, которые ищут сейчас активы миллиардера по всему миру.

"Он должен немалому количеству банков. Это не только "БМ-Банк", бывший "Банк Москвы", который принадлежит сегодня ВТБ, это и другие банки, другие предприниматели, большие известные люди, у которых он занимал деньги под личное поручительство, личные гарантии, под расписки. Есть и такие, которые сегодня стоят в очереди, чтобы получить", — рассказал адвокат Александр Трещев.

Но и здесь хитроумный барон Черкизона ищет свою выгоду. "Тактическая задача — как можно больше своих активов вывести на сторону, оформить их на родственников, детей, иногда знакомых лиц или офшорные компании. Самое главное — сохранить и не дать банкам узнать наличие счетов в зарубежных банках. Непонятная история с "Мардан Паласом", его отелем в Турции. Сохранил он контроль или нет? По официальной версии, его забрали за цену в 10 раз дешевле турецкие банки. Но очень странно, мы слышали о том, что он сам вложил больше миллиарда. Душок какой-то остается. Плюс мы знаем, что у него есть заключенные контракты с авиакомпанией, что он размещает туристов в этот отель. Очень часто предприниматели говорят, что все пропало, это у меня забрали, а на самом деле по договоренности с банком, с другой компанией они сами свои активы выводят, не утрачивая свой контроль над этим", — отметил Трещев.

Кое-какие активы показали в Москве и в Подмосковье. Например, знаменитый ресторан "Прага", торговый центр "АСТ", в Апрелевке два дома — 600 метров и полторы тысячи — и двухкомнатная квартира в поселке Заречье Одинцовского района в 350 квадратных метров.

Мамонтов поехал во Францию. Ему показали недвижимость, которая принадлежит Тельману Исмаилову на Лазурном берегу. Мыс Антиб. Здесь на каждом квадратном метре — по миллиардеру. Улица Шиман де Ниель. Дворец Исмаилов приобрел в 1999 году. Герб "АСТ" на заборе. Стоимость — в десятки миллионов евро. Похоже на маленький Версаль. Белый мрамор, королевская роскошная лестница.

«И вот еще одна квартира на Grand Boulevard de Super Cannes. Одна из них уже арестована по запросу Deutsche Bank. Вот оно, богатство барона Черкизона Тельмана Исмаилова. Однако отбить жажду обогащения у этого человека невозможно. По некоторым сведениям, он снова хочет открыть новый Черкизон где-то в ближнем Подмосковье», - говорится в репортаже.