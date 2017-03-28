 

Дело Али Инсанова направили в суд

 

Завершено предварительное следствие по уголовному делу находящегося под арестом бывшего министра здравоохранения Али Инсанова. Как сообщил АПА адвокат Тогрул Бабаев, уголовное дело направлено в Гарадагский районный суд. Дата проведения заседания будет известна в ближайшие дни.

Отметим, что некоторое время назад в отношении А.Инсанова было возбуждено новое уголовное дело. Бывший министр обвиняется по статьям 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия), 317-2.1 (изготовление, укрывательство, перевозка или использование содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах лицами запрещенных предметов, при повторном совершении тех же деяний).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. В 2007 году решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Дело Али Инсанова направили в суд
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