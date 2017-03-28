 

ФИФА дисквалифицировала Месси

Автор: Отдел спорта 

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение о длительной дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Чили (1:0).

29-летний форвард «Барселоны» во время игры оскорбил ассистента главного судьи и теперь пропустит четыре ближайших официальных матча сборной Аргентины. Кроме того, Месси оштрафован на 9350 евро.

Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня, то есть Месси не сможет сыграть против сборной Боливии. Еще три матча футболист пропустит также в рамках отбора к чемпионату мира в России.

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