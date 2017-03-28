 

Командующий войсками НАТО: "Россия превратилась из партнера в антагониста"

 

Россия превратилась из партнера США в их антагониста. Об этом, как передает РИА Новости, заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.

«Россия превратилась из партнера в антагониста по мере того, как она стремится вернуть свои позиции в мире», — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

Он особо подчеркнул важность реализации стратегии сдерживания в отношении России.

«В ответ на российскую агрессию мы должны укреплять свои отношения с партнерами, в том числе со странами Балтии, Турцией и Украиной», — указал Скапаротти.

Отношения России и Запада в военно-политической области начали портиться с конца 1990-х годов. Основными нерешенными проблемами двусторонних отношений являлся процесс расширения НАТО на восток, а также развертывание в Восточной Европе информационных и ударных компонентов американской глобальной системы ПРО. После событий вокруг Крыма в 2014 году и начала гражданской войны в Донбассе альянс анонсировал переброску дополнительных соединений на восточно-европейский участок, что вызвало негативную реакцию Москвы.

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