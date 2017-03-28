 

Эрдоган: "Я одобрю возвращение смертной казни"

 

Парламент Турции рассмотрит вопрос о возвращении смертной казни после референдума по конституционным изменениям, который пройдет 16 апреля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Вопрос о возвращении смертной казни вернулся на повестку дня Турции после попытки государственного переворота 15 июля.

"Запрос о смертной казни поступит в парламент после 16 апреля. Лидеры оппозиционных парламентских партий Кемаль Кылычдароглу и Девлет Бахчели обещали его поддержать. Если решение будет проведено через парламент, я его одобрю", - сказал Эрдоган.

Последний смертный приговор в Турции был приведен в исполнение в 1984 году. В мае 2004 года смертная казнь в стране была отменена после внесения соответствующей поправки в конституцию Турции с целью соответствия стандартам для вступления в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что если Турция восстановит смертную казнь, ЕС немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку.

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