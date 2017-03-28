 

Карлос Шакал получил третий пожизненный срок

 

Международный террорист Ильич Рамирес Санчес, известный под прозвищем Карлос Шакал, приговорен во Франции к третьему пожизненному тюремному сроку за теракт, совершенный им в Париже в 1974 году. Об этом сообщает BFMTV.

Следствию удалось установить, что именно этот человек несет прямую ответственность за гибель двух и ранение 34 человек, полученных в результате взрыва гранаты, брошенной в одну из аптек.

Как сообщает телеканал, суд принял во внимание доводы стороны обвинения и вынес преступнику самый суровый из всех возможных по французским законам приговор.

Начиная с 1997 года Карлос отбывает два пожизненных срока без права на помилование за убийства двух полицейских в Париже в 1975 году, а также за организацию серии терактов в 1982 и 1983 годах во французской столице, в Марселе и подрыв двух поездов. Жертвами этих атак стали 11 человек, более 150 получили ранения.

Помимо этого, Карлос активно сотрудничал с Народным фронтом освобождения Палестины. Самый известный из совершенных им терактов — захват в 1975 году 42 высокопоставленных заложников в штаб-квартире ОПЕК в Вене. В 1994-м он был схвачен сотрудниками спецслужб в Судане и выдан Франции.

Санчес родился в 1949 году в Каракасе (Венесуэла). Имя Ильич получил от отца, который был убежденным марксистом (братьев террориста зовут Владимир и Ленин). Кличку Карлос получил во время работы на Национальный фронт освобождения Палестины, Шакалом его прозвали журналисты после того, как при обыске в его вещах был найден роман Фредерика Форсайта «День Шакала».

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