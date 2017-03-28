В Куре утонул рыбак

Вчера вечером на территории села Маяк-2 в Нефтчалинском районе в реке Кура утонул 41-летний рыбак Шамиль Гасанов, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Инцидент произошел на расстоянии километра от дельты Куры. Ш.Гасанов, будучи в нетрезвом состоянии, пытался забросить сеть в реку с борта неиспользуемого старого судна, предназначенного для углубления дна реки, упал в воду и захлебнулся.

В настоящее время водолазы-спасатели МЧС продолжают поиски утонувшего рыбака. Сильное течение реки затрудняет поиски утонувшего под днищем судна.