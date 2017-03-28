Этот День государственной безопасности

Ежегодно 28 марта, в соответствии с распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 23 марта 1997 года, сотрудники органов безопасности Азербайджана отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня исполняется 98 лет со дня создания органов безопасности Азербайджана.

По случаю профессионального праздника сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и ветераны, посетив Аллею почетного захоронения, почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле, говорится в сообщении, распространенном на сайте СГБ. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем на Аллее шехидов была почтена память героических сыновей Родины, отдавших жизнь за свободу и суверенитет Азербайджана, возложены цветы на их могилы и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Торжественная церемония по случаю 98-й годовщины со дня создания органов безопасности была продолжена в актовом зале Службы государственной безопасности.

Начальник СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев, выступив на церемонии, поздравил личный состав органов безопасности и ветеранов с профессиональным праздником.

Особо отметив огромные заслуги во всех сферах жизни республики общенационального лидера Гейдара Алиева, который еще в советский период думал о будущей независимости Азербайджана, Мадат Гулиев сказал, что основа нынешней сильной Азербайджанской Республики была заложена именно в период руководства великим лидером органами государственной безопасности и впоследствии Азербайджаном.

Отметив, что в настоящее время начался новый этап в развитии органов безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев сказал, что основной задачей Службы государственной безопасности является создание благоприятных условий для проведения Азербайджаном независимой, суверенной и прогрессивной политики под мудрым руководством достойного преемника великого лидера – президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что с этой точки зрения широкие реформы, проводимые с учетом требований дня в Службе государственной безопасности, придают импульс более эффективной, целенаправленной и гибкой организации ее деятельности.

Было отмечено, что осуществляется последовательная деятельность по своевременному выявлению угроз против интересов нашей страны и принятию упреждающих мер, сохранению и укреплению государственности и безопасности. Было подчеркнуто, что перед Службой государственной безопасности поставлены большие задачи и предстоит еще многое сделать; тесное и деловое сотрудничество между соответствующими государственными и правоохранительными органами по надежному обеспечению стабильности и безопасности позволит успешно решить эти задачи.

Генерал-лейтенант Мадат Гулиев от имени всех сотрудников СГБ поблагодарил главу государства за оказанное им внимание и заботу.

«В преддверии профессионального праздника, распоряжениями президента Ильхама Алиева были присвоены высшие воинские звания. Группа сотрудников была награждена государственными наградами. Это самая высокая оценка, данная нашей деятельности. Я выражаю свою глубокую благодарность главе государства за оказанное большое доверие и заботу. Будучи верным традициям государственности, заложенным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, личный состав СГБ всегда будет самым близким соратником президента Ильхама Алиева в его настойчивой деятельности на пути превращения Азербайджана в динамично развивающееся и усиливающееся государство, и впредь незамедлительно и добросовестно будет выполнять все приказы и указания Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами», - сказал Мадат Гулиев.

Выступивший на мероприятии председатель Общественного объединения ветеранов органов безопасности Шамиль Сулейманов отметил, что в результате мудрой, уверенной и в высшей степени смелой внутренней и внешней политики президента Азербайджана Ильхама Алиева общественно-политическая стабильность в нашей стране приобрела необратимый характер.

Затем от имени участников торжественной церемонии было принято обращение к президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву.