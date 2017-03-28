Парламент Шотландии поддержал проведение второго референдума о независимости

Депутаты парламента Шотландии (Холируд) поддержали инициативу шотландского правительства по проведению второго референдума относительно независимости региона, передает ТАСС.

Парламентское большинство, состоящее из представителей Шотландской национальной партии (ШНП) и шотландской Партии "зеленых", проголосовало в пользу этого правительственного запроса.

Двухдневные парламентские прения по данному вопросу прошли 21-22 марта. Дебаты должны были завершиться голосованием, однако оно было отложено в связи с терактом на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Согласно разделу 30 Акта о Шотландии от 1998 года, правительство Великобритании может предоставить региону возможность провести референдум о независимости. Для этого требуется согласие трех законодательных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.