Самолет снес головы делавшим селфи девушкам

В мексиканском городе Чинипас правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух молодых девушек, фотографировавшихся на взлетно-посадочной полосе, сообщает телеканал НТВ.

18-летняя Миция Мендоса Коррал и 17-летняя Кларисса Моркеко Миранда решили сделать несколько селфи и проникли на взлетно-посадочную полосу. В этот момент совершал посадку небольшой самолет.

По всей видимости, девушки не услышали звуки приближающейся машины, а пилот не остановил самолет, так как опасался крушения из-за резкого виража.

В результате девушки получили смертельные травмы. Как сообщает мексиканское издание Proceso, удар одного из крыльев пришелся в головы девушек.

Погибшие приехали в Чинипас, чтобы посмотреть на скачки, которые проходили недалеко от взлетно-посадочной полосы.