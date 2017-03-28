Сегодня на информационном портале AzeriDefence была распространена информация об увольнении в запас первого заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Эйваза Джафарова, начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-майора Эльбруса Оруджева и полковника Мурада Гамидова.

Haqqin.az со ссылкой на вышеуказанный ресурс, перепечатал данную информацию. Позже было установлено, что эта информация не соответствует действительности.

Редакция haqqin.az заявляет, что ответственные в допущении данной ошибки сотрудники информационно-аналитического портала haqqin.az наказаны в административном порядке.