 

Опровержение от Haqqin.az Наши ошибки

Автор: Отдел информации 

Сегодня на информационном портале AzeriDefence была распространена информация об увольнении в запас первого заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Эйваза Джафарова, начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-майора Эльбруса Оруджева и полковника Мурада Гамидова.

Haqqin.az со ссылкой на вышеуказанный ресурс, перепечатал данную информацию. Позже было установлено, что эта информация не соответствует действительности.

Редакция haqqin.az заявляет, что ответственные в допущении данной ошибки сотрудники информационно-аналитического портала haqqin.az наказаны в административном порядке.

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