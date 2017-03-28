 

Президент Молдавии хочет расширить свои полномочия

 

Президент Молдавии Игорь Додон на своей пресс-конференции в Кишиневе подписал указ о проведении в стране референдума по вопросу расширения полномочий главы государства. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает издание Newsmaker.md.

«Сегодня перед вами я подписываю указ о проведении 24 сентября 2017 года консультативного референдума», — заявил Додон и добавил, что согласно Конституции, инициативу аннулировать нельзя.

По его словам, всего бюллетень будет содержать четыре вопроса: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; о сокращении числа депутатов со 101 до 71; о преподавании в учебных заведениях республики предмета «История Молдавии» вместо «Истории румын».

18 января Додон заявил, что он намерен провести референдум о расширении полномочий главы государства и распустить парламент, если будет конституционная возможность. Он подчеркнул, что если нынешнее правительство не будет поддерживать его политику, то «не будет другого выхода, кроме как выйти на национальный референдум, чтобы изменить Конституцию и дать больше полномочий президенту, чтобы он смог распустить парламент для проведения досрочных парламентских выборов».

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