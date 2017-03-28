 

Правительство Великобритании отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии

 

Правительство Великобритании не будет вступать в переговоры с шотландским правительством по поводу проведения нового референдума о независимости в конце 2018 или начале 2019 гг., передает Reuters.

«Было бы несправедливо в отношении народа Шотландии просить его принять важное решения, не имея необходимой информации о наших будущих отношениях с Европой или о том, как будет выглядеть независимая Шотландия», - говорится в заявлении британского правительства.

Как сообщалось ранее, депутаты парламента Шотландии проголосовали за проведение нового референдума о независимости региона. Таким образом, Никола Стерджен получила полномочия от парламента для переговоров с Лондоном. Без его согласия провести юридически обязывающий референдум нельзя. По мнению Стерджен, плебисцит должен состояться в период с осени 2018 года до весны 2019 года.

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