Франция готова принять на своей территории встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. Об этом заявил французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти на брифинге по итогам сегодняшней встречи сопредседателей с руководством сепаратистского режима, сообщает "Новости-Армения".

На вопрос о том, возможна ли встреча на высшем уровне, французский дипломат отметил: «Как только условия будут собраны, конечно, это будет. Это может произойти во Франции. Мы выразили готовность устроить на территории Франции или где угодно, но надо, конечно, чтобы это было плодотворно».

«Что касается нашего сотрудничества, работы, хочу подчеркнуть – процесс идет. Не всем это видно, не всем это известно. Конечно, детали мы не можем раскрыть, потому что ведутся конфиденциальные переговоры. Но это не значит, что ничего не делается. Сложный процесс, вы прекрасно это понимаете. Одновременно очень насыщенный диалог между нами, нашими президентами», - отметил посредник.