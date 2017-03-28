Победитель, пятикратный призер Европейских игр-2015, призер чемпионата мира-2015 в составе сборной Азербайджана гимнаст Олег Степко продает свой дом.

Информация о продаже виллы, которая находится в поселке Шувелян, размещена на сайтах объявлений. Цена дома – 225 тысяч манатов.

В объявлении указано, что дом был построен в декабре 2015 года, использовался как постоянное жилье, а не сезонное и т.д.

Недавно haqqin.az сообщал, что Олег Степко не выступил на состоявшемся на днях в Баку Кубке мира, так как находился в Украине. Его тренер, бывший наставник сборной Азербайджана Павел Нетреба рассказал, что у Степко случился конфликт в Азербайджане, и он покинул нашу страну.

«После того как я уехал из Баку, тренировки в Азербайджане у Олега шли не так, как нужно, - заявил Нетреба. - Я тренировал Олега с шести лет и после такого долгого периода нелегко взять и поменять тренера. Что-то у них там не сложилось, был конфликт, и он уехал. Оставил он Азербайджан навсегда или нет – это пока вопрос. Специалистов высокого уровня там практически нет, и без этого ему будет тяжело. Кроме того, сам Олег - человек непростой. Во многих вещах он сам виноват. Характер у него сложный, и где-то он поступал неправильно».

Означает ли все это, что Олег Степко перестанет выступать за сборную Азербайджана и, как и другой украинский гимнаст нашей команды Петро Пахнюк, вернется на Родину? Или продавая дом на берегу, Олег просто решил переехать поближе к Национальной гимнастической арене, в которой он тренируется?

«Я не думаю, что, переехав в Азербайджан, я начал жизнь с чистого листа, - говорил в феврале Степко в интервью «Москва-Баку», видимо, еще до конфликта, о котором рассказал Нетреба. - Начнем с того, что никакой другой жизни, кроме гимнастики у меня нет и быть не может. Я почти ничего не вижу, кроме снарядов и гимнастического зала. У меня две тренировки в день, и, соответственно, чтобы приехать на утреннюю тренировку, я провожу полчаса за рулем, затем возвращаюсь домой – это еще полчаса. Отдыхаю немного и - обратно в зал. Итого: только два часа в день у меня уходит на дорогу, и каждая тренировка длится по несколько часов. Да, может быть, если бы я жил в Баку, свободного времени у меня было бы больше, но это был мой выбор: поселиться за городом, в частном доме, на берегу моря…

Вот вы спрашивали меня о том, изменилась ли моя жизнь после переезда в Азербайджан, и я сказал, что кардинально, наверное, не изменилась, скорее, изменился я сам. За эти два года, прожитых в Азербайджане, я стал совершенно другим человеком. Я избавился от всех своих вредных привычек, научился по-другому относиться к себе, к своей работе, к окружающим меня людям. Если бы я оставался таким же, каким я приехал в Баку, боюсь, ни тренеры, ни Федерация не стали бы меня терпеть. У меня вспыльчивый характер, я - эгоист…

Из всех моих недостатков у меня остался только один, только одна вредная привычка: лень. С ней постоянно приходится воевать, просто так она не сдается. И есть только один способ справиться – работать, заставлять себя даже тогда, когда не хочется. И мне в этом очень помогают тренеры, спасибо им за это большое.

Знаете, я ни одного дня не чувствовал себя в Азербайджане легионером! И с самого начала подчеркивал: «Азербайджан – это моя страна!». И что я принял решение представлять Азербайджан не ради денег, как считают некоторые в Украине. Прежде всего мне здесь предложили такие условия для развития и прогресса в гимнастике, которых у меня не было. В Азербайджане прекрасные залы, огромные возможности, здесь для гимнаста делается все, чтобы он мог совершенствоваться, добиваться результатов. На Украине мы тренировались в таком зале, в котором находиться было даже опасно: старые снаряды, которые в любой момент могли обрушиться – однажды у меня нога попала в щель между матами, и я получил серьезную травму… Ребята сами покупали пластыри, которыми мы защищаем руки во время тренировок…

Никакого общения на Украине у меня ни с кем нет. С Украиной меня давно ничего не связывает, только мама… Я не присутствую в социальных сетях, и ни с кем, кроме мамы, не поддерживаю отношений. У меня своя, спокойная семейная жизнь в Баку, и мне этого достаточно.

Подготовка к Олимпиаде в Рио сложилась совсем не так, как мне хотелось бы. Но я думаю, что сделал правильные выводы из этой истории. Мы расстались с моим тренером Павлом Нетребой. Почему именно - я не хотел бы вдаваться в подробности».