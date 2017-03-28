 

Разведка Латвии обвинила Россию в кибершпионаже

 

Директор Бюро по защите Сатверсме Латвии (БЗС – служба контрразведки) Янис Майзитис обвинил Россию в кибершпионаже против ряда латвийских политиков, журналистов и государственных учреждений, передает РИА Новости.

Майзитис во вторник за закрытыми дверями докладывал правительству о результатах работы БЗС в прошлом году. По его словам, у бюро нет информации о том, что в результате шпионажа в распоряжении российской или других иностранных спецслужб могли оказаться данные о Латвии, содержащие государственную тайну.

"Активность шпионской деятельности России в прошлом году не сильно отличалась от 2015 года, и в целом ее можно оценить как среднюю. Эти процессы, разумеется, будут в сфере внимания службы безопасности и в этом году… Если мы обнаруживаем такие ситуации, то делимся информацией с теми лицами и учреждениями, которые стали мишенью", — сказал директор БЗС журналистам во вторник.

Майзитис утверждает, что мишенью кибершпионажа со стороны России якобы были политики разного уровня и отдельные журналисты.

Глава спецслужбы заверил, что секретная информация, имеющаяся в распоряжении органов безопасности и правоохранительных учреждений Латвии, находится под надежной защитой, а полученная в результате кибершпионажа информация является "достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной".

"Случаи кибершпионажа свидетельствуют о том, что гражданам Латвии и должностным лицам необходимо быть бдительными и соблюдать все условия безопасности при использовании современных технологий", — добавил Майзитис.

Латвия вступила в НАТО в 2004 году.

110 просмотров


Старости
В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы
В России вспоминают героя, убитого армянами в Кубатлы
Наша погода
Сегодня 14° / 6°
30 Март 14° / 8°
31 Март 12° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8691 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

В Германии задумались о бойкоте чемпионата мира по футболу в России
Мировые цены на нефть растут
Разведка Латвии обвинила Россию в кибершпионаже
В Италии столкнулись автобус и автовоз: 16 пострадавших туристов
Чемпион Евроигр продает свою виллу И покидает Азербайджан?
Франция готова принять встречу президентов Алиева и Саргсяна заявление сопредседателя
Правительство Великобритании отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии
Президент Молдавии хочет расширить свои полномочия
Рамиль Усубов на переговорах в ОАЭ фото
Самолет снес головы делавшим селфи девушкам
Опровержение от Haqqin.az Наши ошибки
Парламент Шотландии поддержал проведение второго референдума о независимости
Этот День государственной безопасности
В Куре утонул рыбак
В Белом доме объявлена тревога
Сопредседатели МГ ОБСЕ в Карабахе
В Баку пожар в многоэтажном доме потушен видео; обновлено 21:11
В Карабахе убит армянский солдат
Пропавшего индонезийца нашли в теле питона
Карлос Шакал получил третий пожизненный срок
Эрдоган: "Я одобрю возвращение смертной казни"
Командующий войсками НАТО: "Россия превратилась из партнера в антагониста"
ФИФА дисквалифицировала Месси
Роухани о сотрудничестве России, Ирана и Азербайджана
Дело Али Инсанова направили в суд