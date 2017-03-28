Разведка Латвии обвинила Россию в кибершпионаже

Директор Бюро по защите Сатверсме Латвии (БЗС – служба контрразведки) Янис Майзитис обвинил Россию в кибершпионаже против ряда латвийских политиков, журналистов и государственных учреждений, передает РИА Новости.

Майзитис во вторник за закрытыми дверями докладывал правительству о результатах работы БЗС в прошлом году. По его словам, у бюро нет информации о том, что в результате шпионажа в распоряжении российской или других иностранных спецслужб могли оказаться данные о Латвии, содержащие государственную тайну.

"Активность шпионской деятельности России в прошлом году не сильно отличалась от 2015 года, и в целом ее можно оценить как среднюю. Эти процессы, разумеется, будут в сфере внимания службы безопасности и в этом году… Если мы обнаруживаем такие ситуации, то делимся информацией с теми лицами и учреждениями, которые стали мишенью", — сказал директор БЗС журналистам во вторник.

Майзитис утверждает, что мишенью кибершпионажа со стороны России якобы были политики разного уровня и отдельные журналисты.

Глава спецслужбы заверил, что секретная информация, имеющаяся в распоряжении органов безопасности и правоохранительных учреждений Латвии, находится под надежной защитой, а полученная в результате кибершпионажа информация является "достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной".

"Случаи кибершпионажа свидетельствуют о том, что гражданам Латвии и должностным лицам необходимо быть бдительными и соблюдать все условия безопасности при использовании современных технологий", — добавил Майзитис.

Латвия вступила в НАТО в 2004 году.