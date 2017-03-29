 

Пресс-секретарь Трампа повздорил с журналисткой из-за вопроса о России

 

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер во время регулярного брифинга для прессы вступил в эмоциональную дискуссию с представительницей СМИ. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной стал вопрос о якобы связи команды республиканца с Москвой. Журналистка начала его словами о том, что действующее руководство США «за два с небольшим месяца работы получило историю с Россией, с прослушиванием», однако Спайсер прервал ее, заявил, что «у нас этого нет».

«Это вы получили Россию. А факты заключаются в том, что все люди, для которых проводились брифинги по этому поводу, — демократы или республиканцы — пришли к одному выводу», — заявил официальный представитель Белого дома, подразумевая, что доказательств связей команды Трампа с Москвой найдено не было.

В ходе дальнейшего спора журналистка пыталась закончить вопрос, однако тщетно. Спайсер же в конце концов попросил ее «перестать качать головой и дать возможность ответить».

Он также заявил, что «президент продолжает обращаться к тем, кто поддерживает и не поддерживает его, к республиканцам и демократам, — для объединения общества».

На вопрос журналистов о запланированной у Трампа встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Спайсер ответил: «Когда у нас будет сообщение по этому поводу, я скажу об этом. Спасибо, дамы и господа, я снова буду здесь завтра».

На этом он закончил брифинг, продлившийся менее получаса.

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